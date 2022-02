Detto Fatto, Iva Zanicchi a valanga: "Orietta Berti? La peggiore...". Confidenze spinte

26 febbraio 2022 a

"Ha scritto delle cose cattive contro di me": Iva Zanicchi, intervistata da Bianca Guaccero a Detto Fatto su Rai 2, si è detta delusa e arrabbiata per il commento di un critico dopo la sua partecipazione a Sanremo. "Tu non puoi dire che l’arrangiamento è polveroso perché questo signore se è grande quando arrangia per Vasco Rossi o Eros Ramazzotti o Zucchero è grande anche quando arrangia per Iva Zanicchi, carino!”, ha continuato l'artista senza peli sulla lingua. Lo sfogo poi è andato avanti: "Al suo 4, alla sua penna un po’ spennata, spennacchiata, io ho risposto, posso dirlo perché ho 82 anni, con le corde vocali”.

La Zanicchi, poi, ha parlato anche delle sue colleghe. Di Ornella Vanoni, per esempio, ha detto che è tra le cantanti più snob che conosce; Orietta Berti invece è quella che si veste peggio. Commenti fatti con ironia a e affetto per le artiste. Su Mina ha svelato: “Mi ha fatto uno sgambetto anni fa”. Alla fine ha confessato: “Per quanto riguarda le liti posso dire che non ho mai litigato con nessuno, non è che non voglio rispondere ma giuro che non ho litigato con nessuno”.

In questi giorni, tra l'altro, si sta ipotizzando che la Guaccero sia la Medusa de Il cantante mascherato, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Ad alimentare i sospetti è stato il fatto che nel corso della sua trasmissione pomeridiana, la Guaccero abbia detto alla Zanicchi: “Non abbiamo mai duettato insieme”. E subito dopo le due si sono esibite insieme.

