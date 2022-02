Verissimo, il dramma di Beppe Signori: "Quasi morto in ospedale", com'erano ridotti i suoi polmoni

26 febbraio 2022 a

a

a

Beppe Signori ha vissuto un incubo lungo dieci anni a causa dell’inchiesta legata al Calcioscommesse. L’ex giocatore della Lazio è riuscito a dimostrare la sua innocenza ed è così arrivata la sentenza definitiva che lo ha assoluto completamente. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Signori ha ripercorso gli ultimi dieci anni, che sono stati a tratti drammatici a livello umano.

Clamorosa gaffe al TgLa7: Putin e il Cremlino? Non proprio, cosa va in onda: e Mentana... | Guarda

“Adesso sto meglio, ma sono stati dieci anni terribili sotto ogni punto di vista, morale e fisico - ha dichiarato l’ex calciatore - è stata veramente dura, soprattutto all’inizio. Ero a Roma dai miei figli quando improvvisamente mia moglie mi disse che era stata fatta una perquisizione nella casa di Bologna e che sarebbero venuti due carabinieri alla stazione di Roma per scortarmi in questura”. Anche nei momenti peggiori però Signori è riuscito a tenere duro: “Non sono arrivato a ipotizzare di fare cose così brutte ma ho vissuto grandi difficoltà. Non dormivo e non riuscivo più a guardare la televisione perché avevo paura potessero arrivare delle notizie”.

"Un piano segreto per Silvia Toffanin". Pier Silvio Berlusconi: le indiscrezioni che scuotono Mediaset

Poi c’è stato anche il dramma dell’embolia polmonare: “È successo tutto all’improvviso. Dopo aver fatto una radiografia per un dolore alla schiena il dottore mi disse che dovevo fare subito un elettrocardiogramma. Durante questa visita il cuore è impazzito e stavo per avere un infarto. Per fortuna ero già in ospedale”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.