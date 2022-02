Milly Carlucci "cancellata" dalla Rai: guerra in Ucraina? Non proprio, cosa mandano in onda al suo posto

26 febbraio 2022 a

Milly Carlucci ha dovuto rinunciare alla messa in onda de Il Cantante Mascherato. Una decisione che la Rai ha motivato come segno di rispetto per la delicata situazione dell’Ucraina, dove è tuttora in corso l’invasione russa ordinata da Vladimir Putin: anzi, le prossime ore potrebbero essere le più dure per la resistenza ucraina, dato che Mosca ha annunciato il lancio di un’offensiva totale.

Al posto dello show di Milly Carlucci non andrà però in onda uno speciale del Tg1 o comunque una diretta in tempo reale di quanto accade in Ucraina: la Rai ha scelto di mandare una replica del Commissario Montalbano. In molti si chiedono se a questo punto non valesse la pena mandare comunque in onda il Cantante Mascherato, anche perché i dati di ascolto di questi giorni testimoniano che le persone, dopo aver seguito la guerra per una giornata intera, in prime time cerca altro.

E forse proprio in quest’ottica si inserisce la scelta di mandare in onda un vecchio episodio del Commissario Montalbano, che offre comunque una certa “flessibilità” nel malaugurato caso in cui dovesse essere necessaria un’interruzione per un’edizione speciale del Tg1. Comunque c’è una coerenza in questa decisione, dato che prima della Carlucci era saltata anche la puntata inedita di una serie tv di enorme successo come Doc 2.

