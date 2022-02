Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano e il fidanzato segreto in studio

Francesco Fredella 28 febbraio 2022 a

a

a

Stavolta Alessandra Celentano fidanzata non fa parlare di sé per litigi ad Amici o giudizi, severissimi, sui concorrenti. Ma per uno scoop, che sgancia Rudy Zerbi. Il prof dice che la Celentano è fidanzatissima. “È ad Amici”, risponde Maria. Così, l' inizio della puntata diventa davvero scoppiettante perché tutto parte dalla nuova pettinatura della professoressa.



Insomma un clamoroso gossip che stavolta non riguarda gli allievi. Maria De Filippi appare abbastanza stupita perché non è al corrente di queste notizia che potrebbero interessare tanto i rotocalchi di cronaca rosa. E stavolta, all'improvviso, il fuoriprogramma è di Rudy Zerbi.

"Non è che esci e tiri mer***": Christian contro Nunzio, volano insulti tra ballerini della De Filippi

Per la verità, Maria nota una pettinatura tutta nuova della Celentano. E anche gli altri professori si accorgono di qualcosa di nuovo. La conduttrice prende la palla al balzo e stuzzica la Celentano. “C’è un nuovo fidanzato?”, chiede. La professoressa risponde con un sorriso abbastanza sospetto. Novità in campo sentimentale? Pare proprio di sì, a questo punto parla Rudy Zerbi - che lascia Maria senza parole.

Amici choc, "Raimondo Todaro rischia il posto". Voci pesanti: cacciato per la Celentano?

“Tra l’altro è uno… Qui, insomma qui intorno”, rimarca. Vero scoop. Tutti restano senza parole: la rigida, rigorosa, professoressa di Amici potrebbe avere un cuore tenero. Potrebbe essere innamorata. Secondo Zerbi molti, all'interno della scuola, sono a conoscenza di questa nuova relazione della Celentano. E la Pettinelli potrebbe saperne qualcosa di più, ma non parla. Per adesso. “Maria, non è vero”, dice. La conduttrice insegue la notizia e fa domande, “None” ma con un sorriso che era tutto un dire. Zerbi ha insistito: “È bugiarda. È proprio cotta, non capisce più niente”. La collega ha replicato dicendo che Rudy ha una fantasia ammirevole, quasi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.