Stasera Italia, indiscreto di Pietro Senaldi: "Cosa sta facendo Putin con i suoi collaboratori"

02 marzo 2022 a

a

a

Ospite di Barbara Palombelli su Rete 4, Pietro Senaldi. Il condirettore di Libero, nella puntata di mercoledì 2 marzo di Stasera Italia, ha commentato la guerra in Ucraina. In particolare Senaldi si è soffermato sulle conseguenze che l'invasione avranno sulla Russia e Vladimir Putin. "Credo che le strade siano due: lo zar ha ristretto la cerchia dei collaboratori e la sua armata rossa è cambiata", spiega per poi proseguire: "Mi dicono i miei informatori che i suoi rapporti con il Kgb siano cambiati".

Video su questo argomento "Punito il procuratore, anti-Renzi: dove lo hanno sbattuto". Magistratura, la stoccata di Senaldi: "Perché dobbiamo festeggiare"

Questo porterebbe, secondo il direttore, l'Occidente a voler destituire il presidente russo. Anche se "non è una cosa che può avvenire da un giorno con l'altro". Insomma, per Senaldi - come lui stesso ammette - "può succedere di tutto". A maggior ragione visto che domani ci sarà "una trattativa tra debolezze". Il riferimento è ai negoziati che si terranno nella mattinata.

Video su questo argomento "Grazie Putin". Pietro Senaldi allo zar invasore: "Ci hai fatto capire che per sopravvivere dobbiamo armarci"

Il luogo scelto dalle due delegazioni è un luogo nella foresta Belovezhskaya Pushcha della regione di Brest, in Bielorussia, al confine con la Polonia. Sul tavolo, assicura il capo negoziatore russo Medinsky, citato da Interfax, l'ipotesi di un cessate il fuoco. Anche se le tensioni purtroppo rimangono comunque elevate tra Russia e Ucraina.

Video su questo argomento "Destituire Putin? Più caos in Russia e peggio per noi": lo scivolone di Boris Johnson, la stoccata di Pietro Senaldi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.