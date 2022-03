Controcorrente, Andrea Romano la provoca e Maria Giovanna Maglie lo umilia: "Falla finita...", rissa su Putin

03 marzo 2022 a

Scontro a Controcorrente. Su Rete 4, nel salotto di Veronica Gentili, va in scena un duro confronto tra Maria Giovanna Maglie e Andrea Romano. Oggetto: la guerra in Ucraina. "Putin governa da 23 anni, è un autocrate senza alcun minimo dubbio. Ha fatto fuori gli oppositori nel modo che sappiamo. L'Inghilterra, che è il paese più anti-putiniano d'Europa, ce l'ha sempre fatto notare e spesso noi abbiamo fatto finta di niente", spiega la giornalista nella puntata di mercoledì 2 marzo.

A quel punto la Maglie aggiunge un rimprovero, questa volta destinato agli Stati Uniti e all'Ue. "Negli ultimi mesi Putin ha visto la fuga di Biden dall'Afghanistan e un'Europa che fino a qualche mese fa si occupava di tutto tranne che dell’Ucraina, e però contemporaneamente mandava in giro battute sulla Nato, l’UE e l'adesione a questo e quest’altro...". Ma la giornalista non fa in tempo a finire che subito viene interrotta dal deputato del Partito democratico.

"Queste stupidaggini non si possono ascoltare", tuona, "evidentemente non conosci la realtà russa ma vabbé, nessuno è perfetto". Frasi a cui la Maglie non fa attendere la sua risposta al vetriolo: "Falla finita Romano, che mi occupo da quarant’anni di politica estera! Falla finita di dire che non ne capisco di politica estera perché non te lo consento". Basterà? Assolutamente no. Romano infatti prosegue declinando l'invito dell'interlocutrice: "Certamente non la faccio finita perché me lo dici tu. Senza polemiche perché il momento è drammatico…".

