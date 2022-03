Veronica Gentili umilia Marco Travaglio, un clamoroso mercoledì sera in tv: per il direttore, una beffa atroce

03 marzo 2022 a

Marco Travaglio e Andrea Scanzi surclassati dalla loro pupilla Veronica Gentili. Accade mercoledì 2 marzo, quando sul Nove va in onda Accordi & Disaccordi e su Rete 4 Controcorrente. Negli speciali sulla guerra in Ucraina, ad avere la meglio - come riporta Marco Zonetti sul sito vigilanzatv.it - la Gentili. Gli ascolti Tv e i dati Auditel registrano per il programma condotto da Scanzi e Luca Sommi un 1 per cento di share con 244.000 spettatori. Nemmeno la partecipazione di Travaglio è riuscita a rivitalizzare la puntata.

Buone notizie invece per Controcorrente. "Nella disfida delle maratone che stanno imperversando in questi giorni - si legge - è andata senz'altro meglio a un'altra pupilla del Fatto, ovvero Veronica Gentili, che su Rete4 con il suo Controcorrente è riuscita a superare la consueta e magra soglia del 3 per cento di share sulla quale oscilla, ottenendo il 5.4 di share con 919.000 spettatori".

Secondo Zonetti si tratta di "un buffo scherzo del destino" per il direttore del Fatto Quotidiano, giornale per cui scrive la stessa Gentili. Non solo, perché Accordi & Disaccordi è stato distaccato anche da Andrea Purgatori con il suo Atlantide su La7, che di solito si aggira sul 2 per cento di share e che ieri sera, invece, ha totalizzato il 4.5 con 701.000 spettatori.

