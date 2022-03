Striscia la Notizia, Gianni Morandi e l'ormone fuori controllo: "Voglio farti di tutto", assalto a Monica Bellucci

04 marzo 2022 a

a

a

E venne il turno anche di una diva come Monica Bellucci. Nessuno è intoccabile a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5. E così, ecco che l'attrice finisce nel mirino nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 3 aprile. Come? Presto detto, è lei la protagonista assoluta di Fatti e Rifatti, la rubrica tutta dedicata a ritocchi e ritocchini vip.

Il servizio segue il solito rituale. Si parte insomma con una serie di strafalcioni e sfottò, il tutto commentato dalla voce fuori campo di Gerry Scotti. "L'abbiamo vista in un film nei panni di una Befana. Befana? Ma è una delle donne più belle al mondo...", premette Gerry. Dunque, ecco che viene mostrato nuovamente il raptus di Gianni Morandi, un celebre momento televisivo: "Avrei voglia di, di, di... vorrei fare di tutto, un bacio, un abbraccio", ed ecco che il mitico Gianni Morandi abbracciava la Bellucci per poi cominciare a baciarla un po' ovunque.

Poi la stoccata di Gerry Scotti: "Ha recitato anche in un James Bond, con la controfigura solo nelle scene più difficili: sì, quelle in cui recitava". E ancora, mostrando la star mentre danzava: "Un po' legnosa nel ballo, il movimento di bacino non è il suo forte".

"Non si sono accorti che l'inviata...". Striscia, tremenda gaffe su Rai1: dramma in diretta dall'Ucraina | Video

Si arriva infine ai ritocchini o presunti tali. "Vediamo cosa ne pensa del suo viso il nostro infallibile scanner test - riprende sornione Gerry Scotti -. Labbra e viso hanno insospettito il nostro computer. Vediamo: le labbra sembrano riempite con un intervento da Oscar. Che dire del viso, sembra stato rimpolpato da punturine rivitalizzanti. Qualcuno ha notato qualcosa di strano dopo l'apparizione della Bellucci da Fabio Fazio, in cui l'attrice ha sempre guardato il soffitto dello studio. Per la Littizzetto una strategia anti-età, una bella idea per non far vedere le rughe del collo", conclude tagliente la voce fuori campo di Gerry Scotti.

Striscia la Notizia, Monica Bellucci a Fatti e Rifatti: il video

Il finto inviato di Striscia la Notizia molesta una minorenne: la vergogna, chi finisce in manette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.