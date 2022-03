La Vita in Diretta, Anastasia Kuzmina scoppia a piangere: "Mia nonna in Ucraina...", il dramma in studio

04 marzo 2022 a

Anastasia Kuzmina è una ballerina ucraina conosciuta dal grande pubblico di Rai1 avendo ricoperto il ruolo di maestra a Ballando con le stelle. Stasera sarà ospite di un altro programma condotto da Milly Carlucci: è infatti stata invitata ad aprire la puntata de Il Cantante Mascherato per rivolgere un appello al sostegno della popolazione ucraina costretta a fuggire dalla guerra o a morire sotto i bombardamenti dei russi.

La Kuzmina è stata ospite anche de La vita in diretta, non nascondendo ad Alberto Matano tutta l’ansia e la preoccupazione che vive per il suo Paese. Oltre ad amici e parenti, Anastasia ha in Ucraina gli amati nonni: parlando di loro non è riuscita a trattenere le lacrime. “Mia nonna finge di guardare film di guerra ogni volta che la chiamo - ha dichiarato - quindi le esplosioni sono in tv e non dietro la finestra, mentre mio nonno è più onesto, non sta neanche più nascondendo la paura. L’ansia per loro è sempre più grande”.

Quando è ormai passata oltre una settimana dall’inizio della guerra, la soluzione pacifica purtroppo sembra essere sempre più lontana. “Il nostro era un Paese in rinascita - ha spiegato la Kuzmina - nessuno ci ha mai vietato di parlare russo ma quando eravamo più piccoli potevamo scegliere e sceglievamo di parlare ucraino”.

