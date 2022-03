Striscia la notizia, "Monica Maggioni sì, a Bianca Berlinguer vietato". Nuovo clamoroso caso al Tg1

04 marzo 2022 a

a

a



Altra bordata di Striscia la notizia sulla Rai e in particolare Monica Maggioni, direttore del Tg1. L'inviato del tg satirico di Canale 5 Pinuccio sottolinea la cronaca mancanza di inviati dei tg della tv di Stato nei luoghi caldi del pianeta, anche quando si tratta di eventi facilmente prevedibili. "Durante la liberazione di Patrick Zaki al Cairo non c'era nessuno, e infatti il Tg1 usò immagini di CorriereTv e RepubblicaTv".

"Aspetto da troppo tempo". E... Ignazio La Russa, incursione in diretta al Tg1: clamoroso "vaffa", il gelo con la Maggioni

"A Kiev più o meno sta succedendo la stessa cosa", accusa Pinuccio. "Il Tg1 diretto dalla nostra amica Maggioni ha inviato 7 giornalisti in Ucraina e nelle nazioni limitrofe. Ma a Kiev nessuno. In questi giorni il Tg1 si è avvalso di un giornalista esterno, Valerio Nicolosi di Micromega. E poi a un certo punto ha chiesto ai giornalisti del Tg2 di dare qualcosa al Tg1. Anche i cameraman hanno sollevato il problema. Uno di loro ha inviato una lettera all'azienda e alla Vigilanza Rai in cui lamentava il fatto che in Ucraina è stato inviato un cameraman esterno". E la ditta appaltatrice, sostiene l'operatore, sarebbe riconducibile a ex dirigenti del Tg3, oggi in pensione".



Il Tg1, gli inviati in Ucraina e la Maggioni: guarda il video integrale di Striscia la Notizia

"La Maggioni va sempre in onda, quasi più di Mentana - conclude Pinuccio, nelle vesti di conduttore/inviato di Rai Scoglio 24 -. Brava, anche se a Bianca Berlinguer questa possibilità al Tg3 era stata negata", e infatti il sindacato aveva applaudito la decisione di vietare i "doppi incarichi", anche quando questi riguardavano i direttori di Tg.

"Mi è venuto un dubbio". La Maggioni blocca tutto: clamorosa gaffe al Tg1, cos'hanno continuato a mostrare | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.