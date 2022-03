Otto e mezzo, Lucio Caracciolo: "Dai russi messaggi chiari". Scenario horror: "Se Putin attacca la Svezia?"

04 marzo 2022 a

"Cosa succederebbe se la Russia dovesse attaccare la Svezia o la Finlandia?". Lucio Caracciolo, direttore di Limes, e tra i massimi esperti di geopolitica in Italia, inquieta i telespettatori di Otto e mezzo su La7 con qualche semplice, raggelante domanda. "Ammettiamo che la Russia sia il male e l'Ucraina il bene. Stiamo facendo davvero tutto il necessario per salvare il bene? A me non pare".

"Noi abbiamo ripetuto che non vogliamo fare la guerra alla Russia, però la Russia ha fatto la guerra all'Ucraina. Abbiamo più volte dichiarato che non vogliamo far entrare l'Ucraina in Europa, stiamo continuando ad armare gli ucraini dicendo loro 'combattete per noi' ma stiamo continuando a guardare questo spettacolo. Non mi pare una politica".

Secondo Caracciolo i paesi europei devono prendere in mano la situazione, magari con Angela Merkel, per provare a fermare "una partita che può finire molto male, le dichiarazioni di oggi di Stoltenberg e Blinken significano che hanno avuto dai russi dei messaggi molto chiari, 'noi non ci fermiamo'. E poi possono succedere accidenti per caso, o anche non per caso". "Esatto - conviene Massimo Cacciari -, vediamo com'è scoppiata la Prima Guerra mondiale". Ma Caracciolo va dritto al punto: "Diciamo di non volere fare la guerra alla Russia: non dipende dal fatto che l'Ucraina è neutrale, ma dal fatto che è stata attaccata dalla Russia. Ma se poi la Russia attacca un paese che sta dalla nostra parte, Svezia o Finlandia, che facciamo? Secondo voi gli americani starebbero a guardare un allargamento del conflitto al Baltico?". La soluzione non è uno scontro militare con Mosca, che significherebbe Terza Guerra mondiale, e nucleare. Ma intavolare un vero negoziato, l'Europa deve sedersi al tavolo e dirigere le trattative. "Bisogna fermare questo gioco perverso e provare a negoziare", è l'imperativo categorico di Caracciolo. Sanzioni e parole non bastano più.

