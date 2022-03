Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo: "Putin? Un cadavere che cammina", come sta andando davvero l'invasione russa

03 marzo 2022 a

"Putin da un punto di vista politico è un cadavere che cammina": Lucio Caracciolo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Il direttore di Limes, in particolare, ha spiegato che per lo zar è praticamente impossibile conquistare e piegare tutto il Paese: "Quello significherebbe esporre la Russia al dissanguamento". L'esperto, poi, ha parlato di quello che dovrebbe essere il vero piano del leader russo: "Da quello che lui sta facendo sul terreno, si capisce che sta cercando di sigillare il passaggio dall'Ucraina al Mar Nero".

In ogni caso, Putin dovrebbe sempre arrivare a un negoziato alla fine. Il problema, però, è che non sembra avere molti interlocutori. "Con chi parla in questo momento Putin? - ha proseguito Caracciolo, nello studio del talk -. Gli americani non lo vogliono sentire e forse pure lui non vuole sentire loro, con Macron pare si sia stabilita un'amicizia telefonica che però non produce molto".

"Da un punto di vista militare la campagna di Putin come sta andando?", gli ha chiesto allora la Gruber. E lui: "Non magnificamente, l'Ucraina è grande, con 190mila uomini non puoi immaginare di occuparla. Potrebbe prendere per intero solo la parte orientale. E non dimentichiamo che in Ucraina ci sono alcune centrali nucleari, quindi anche magari per errore può succedere qualcosa di grave".

