Gerry Scotti, "tutte le persone a cui ho dato un milione di euro...": l'impensabile confessione del conduttore

Tutto pronto. Dopo una lunghissima assenza da Canale 5, sta per tornare Lo show dei record, uno dei marchi di fabbrica di Mediaset e soprattutto di Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati in assoluto. E così, in attesa della prima puntata, in palinsesto per domani, domenica 6 marzo, ecco che Gerry Scotti si spende in qualche anticipazione e commento in un'intervista concessa a Tele Più.

Si scopre così che in ogni puntata al fianco del conduttore ci sarà uno sportivo: tra questi Vanessa Ferrari, Max Biaggi e anche Martin Castrogiovanni, "commenteranno le difficoltà di alcuni record", ha spiegato l'anchorman.

E ancora, in trasmissione tornerà anche Umberto Pelizzari, il campione di apnea che rivestirà il ruolo di inviato per Lo show dei record. E su Pelizzari, Gerry Scotti spiega: "Ho voluto un recordman omologato. È un piacevole ritorno il suo e verrà in studio da me". E ancora, il conduttore nell'intervista parla dei record che più lo hanno impressionato e della stima che prova per Paolo Maldini e Francesco Totti.

Quindi gli chiedono se in tutta la sua carriera televisiva, tra i campioni che si sono alternati nei suoi show, qualcuno gli sia rimasto nel cuore più degli altri: "Tutti quelli a cui ho dato un milione di euro grazie a Chi vuol essere milionario? Sono persone che mi hanno molto toccato", conclude Gerry Scotti. Già, portare a compimento la scalata che porta al milione di euro non è certo un'ipresa alla portata di tutti.

