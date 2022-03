Striscia la notizia, Iva Zanicchi su Playboy: "L'amico di mio papà...". Copertina senza veli, il retroscena più piccante

04 marzo 2022 a

La storica copertina in deshabillé di Iva Zanicchi su Playboy, datata 1979 ha fatto parlare tutta l'Italia e ancora desta scalpore, perché l'Aquila di Ligonchio si è sempre distinta per l'ugola e la simpatia, ma mai ha puntato sulle sue carte sexy. Oggi continua a ripetere che quel servizio "vedo non vedo" sia stata l'unica "fesseria" della sua lunga carriera, ma ha ancora la forza di riderne. E Striscia la notizia inserisce la sua confessione a luci rosse al terzo posto della classifica dei "Nuovi mostri", con il meglio e il peggio della settimana televisiva italiana.

Ospite di Citofonare Rai2 da Simona Ventura e Paola Perego, Iva ripercorre cosa accadde nei giorni successivi alla pubblicazione di quella copertina: "Partendo da Reggio Emilia sono arrivata fino a Ligonchio, sono 70 chilometri. Mi sono fermata in tutte le edicole e i bar, ho minacciato di morte e obbligato a ritirare il giornale. Al mio paese non è mai arrivato".





"Però circa sei mesi dopo, mio papà è andato a caccia e un suo amico toscano gli disse: 'Oh Zefiro! Oh Zanicchi! Ho visto la tu' figliola eh, mica male...'. Lui andò da mia mamma e chiese: "Non l'ho mica capito? Cosa voleva dire?'. Mia mamma sapeva tutto e gli rispose: 'Ma figurati... Iva ha fatto un bellissimo servizio per Famiglia Cristiana". Iva si era scoperta, chiosa Francesca Manzini, co-conduttrice di Striscia in coppia ormai collaudatissima con Gerry Scotti, "e mamma l'ha coperta".

