Gf Vip, il dramma di Lulù Selassiè: "Le foto con cui mi hanno ricattata", l'incubo e le lacrime in diretta

Il Gf Vip di Alfonso Signorini arriva quasi agli sgoccioli, ultime battute su Canale 5. Si sta per concludere il semestre televisivo per alcuni vipponi (si tratta dei finalisti). Nell'ultima puntata Lulù Selassié svela un periodo difficile della sua vita legato al periodo scolastico. “La mattina quando mi svegliavo era un incubo. Volevo stare con mia mamma. Per me era un incubo", dice.

Poi fa un appello importante avete paura. "Non fate come me”, continua nel corso del serale. In questi ultimi giorni, una delle sorelle Selassié si racconta attraverso la linea della vita al Gf Vip: uno dei momenti più toccanti, attesi dal pubblico perché diventano una vera operazione rewind. Tra le lacrime, confessa: “A scuola un bambino mi dice una parola che non conoscevo neanche, da lì iniziano tante paure, era una questione di razzismo, adesso se qualcuno mi dice qualcosa che non mi sta bene non mi sto più zitta. Vado a Londra e inizia un incubo a quindici anni ho vissuto stalking, ricatti, questo ragazzo con delle mie foto mi ricattava, mi diceva delle cose orribili. Ho vissuto un incubo, non riuscivo a dirlo a mia mamma”.

Lulù si sfoga ancora: “Il primo momento in cui mi sono sentita diversa è stato quando un bambino mi disse negra, da lì mi sentii diversa”. Allora interviene Alfonso Signorini, che dice: “Pensa a quanti bambini puoi essere di aiuto, che non hanno il coraggio di esprimere il loro disagio ai genitori”. Ed è proprio in quel momento che arriva un appello importante: “Non avete paura, queste cose vi rimangono dentro anche quando crescete, vi creano insicurezze, non fate come me“. Nella casa di Cinecittà trova anche l'amore dopo aver incontrato Manuel Bortuzzo. “Non vedo l’ora di riabbracciarti”, dice rivolgendosi all'ex concorrente. Signorini interviene di nuovo per fare il punto sull'amore appena sbocciato. “Hai scritto ti amo come se non ci fosse un domani, lo so che fai fatica a crederci”, puntualizza il conduttore. Anche l'ex gieffino è davvero innamorato di Lulù. “Non posso farti dimenticare il passato ma posso farti vivere un presente bellissimo”, dice in diretta. Lei risponde così: “Mi fa sentire unica. Amore ti amo, non vedo l’ora di riabbracciarti“.

