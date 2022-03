Striscia la Notizia, Massimo d'Alema e lo scandalo delle armi in Colombia: spunta l'audio del narcotrafficante

09 marzo 2022 a

Nuove testimonianze contro Massimo D'Alema. A mandare in onda gli audio sullo scandalo del tentativo di vendita armi alla Colombia Striscia la Notizia. Nella serata di mercoledì 9 marzo Pinuccio ha svelato su Canale 5 le parole pronunciate da Edgar Ignacio Fierro Florez - nome di battaglia Don Antonio -, ex comandante di un gruppo paramilitare di estrema destra. L'uomo è già coinvolto nel narcotraffico ed è stato condannato a 40 anni di carcere per vari reati, compresi alcuni omicidi.

Sarebbe lui, spiega il tg satirico di Antonio Ricci, l'interlocutore dell'ex premier che invece avrebbe fatto da intermediario. Nell'audio infatti si sente Florez che discute della vendita di armi e navi. L'affare secondo Pinuccio peserebbe 4miliardi con una commissione per i mediatori di 80milioni di euro. Non solo, secondo il tg satirico le trattative sarebbe state condotte per conto di Leonardo, l’azienda a partecipazione statale amministrata da Alessandro Profumo, che in passato ha anche sovvenzionato “Italianieuropei”, la fondazione di D’Alema.

Pinuccio, a quel punto, in attesa che Leonardo e Fincantieri chiariscano una volta per tutte la loro posizione, lancia un appello al governo oggi guidato da Mario Draghi: "Chiunque può alzarsi dal letto e andare a vendere alla Colombia gli aerei?". Una domanda a cui ancora Striscia non sa dare risposta.

