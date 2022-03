Striscia la Notizia, Adriana Volpe? "Elementi molto sospetti": la bomba del tg satirico sull'opinionista

10 marzo 2022 a

a

a

Adesso Striscia la Notizia, lo storico e longevo tg satirico di Antonio Ricci, prende di mira Adriana Volpe. Secondo Striscia, ma tutto è da confermare, la Volpe avrebbe fatto ricorso al bisturi. Sarà vero? Il dubbio viene avanzato nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 9 marzo, ovviamente nella rubrica Fatti & Rifatti.

Sembra, appunto, che l'opinionsta del Gf Vip si si concessa qualche ritocchino. L'occhio attento, spesso indiscreto, di Antonio Ricci avrebbe catturato qualche elemento abbastanza sospetto. Ricci ripercorre l'esordio e poi il percorso professionale di Adriana Volpe - che ha iniziato come modella. Il fascino non manca mai, resta una delle donne più affascinanti della tv. Da sempre.

Massimo d'Alema e lo scandalo delle armi in Colombia? Ora si mette male: spunta l'audio del narcotrafficante

Insomma, secondo Antonio Ricci, prima per il naso e poi il decolleté, che sembrerebbe visibilmente aumentato rispetto al passato: in questo modo la Volpe avrebbe cambiato nel tempo il proprio aspetto fisico. Ma il suo fascino e la sua forma fisica - sicuramente perfetta - sono evidentissimi. La Volpe, come racconta un insider, s'allena tutti i giorni ed è molto attenta all'alimentazione. Poche trasgressioni a tavola.

Striscia la Notizia umilia Virginia Raggi: "Urne cinerarie". Grillina cancellata: occhio a queste immagini | Video

Ora è single. Il matrimonio con Roberto Parli è finito. Adriana, però, non ne parla mai lasciando quell'alone di mistero. In un'intervista a Verissimo, rilasciata nei mesi fa, aveva detto: "Mio marito ha dei problemi: è una persona fragile che va protetta". E poi ancora: Quando abbiamo deciso di separaci, per me era importante tutelare la bambina", precisa. E prosegue: "Quando si dà spazio a una dichiarazione bisognerebbe sempre verificare in che condizioni è la persona che in quel momento la rilascia. Il mio ex marito ha detto cose gravi, ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una minore di mezzo. Prima di scrivere mettetevi una mano sul cuore e verificate bene. Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato". Uniche dichiarazioni sulla sua vita privata. Poi stop.

Striscia la Notizia, nel mirino Adriana Volpe: qui il servizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.