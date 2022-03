Gf Vip, la bomba di Federica Panicucci: "Cosa accadrà tra poche ore", festa rovinata a Signorini?

10 marzo 2022 a

a

a

Il Grande Fratello Vip più lungo della storia sta per chiudersi. Dopo sei mesi trascorsi all’interno della casa, a giorni i concorrenti sapranno chi sarà il vincitore di questa edizione, che si concluderà lunedì 14 marzo. Oggi, giovedì 10, andrà invece in onda la semifinale, sulla quale Federica Panicucci ha dato delle anticipazioni nel corso di Mattino Cinque.

GfVip, Miriana Trevisan scarica Biagio D'Anelli? "Non ricordo il pin...", spifferata pesantissima

Non mancheranno eliminazioni a sorpresa per sfoltire ulteriormente la rosa dei finalisti, ma anche degli incontri-scontri: su tutti quello che Soleil Sorge avrà con gli ex coinquilini. L’influencer è stata eliminata a sorpresa nel corso dell’ultima puntata contro Davide Silvestri e pare che non l’abbia presa benissimo, d’altronde era a un passo della finalissima ed è stata di certo una delle concorrenti che più si è esposta in questa edizione, attirando quindi tante antipatie all’interno della casa, dove sono rimasti parecchi “giocatori” pronti a tutto per vincere il montepremi finale.

“Non fare il fenomeno”. Adriana Volpe spietata, come umilia Barù: la frase e il gelo

La Panicucci ha anticipato anche altre notizie: Lulù Selassiè riceverà un video messaggio da una star internazionale, mentre per quanto riguarda il gossip puro Alfonso Signorini si occuperà dell’incredibile caso Miriana Trevisan-Biagio D’Anelli. Ma non erano innamorati? Da quando lei è uscita dalla casa, lui è stato completamente cancellato dalla sua vita…

"Sotto alla capanna...". Delia Duran smaschera Jessica e Barù: un racconto molto spinto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.