Verissimo, Valeria Fabrizi choc: “L'ho scoperto sul set”, la malattia nascosta che lascia di sasso Silvia Toffanin

12 marzo 2022 a

a

a

Valeria Fabrizi è stata ospite per la prima volta di Silvia Toffanin a Verissimo. L’attrice 84enne, a tutti gli effetti un’icona del cinema e della tv italiana con più di 60 film e 20 fiction in cui ha recitato, ci ha tenuto a fare i complimenti alla padrona di casa per il modo in cui conduce il suo programma e per l’umanità che la contraddistingue e che la differenzia da altre personalità di questo mondo.

"Sarebbe meraviglioso", Verissimo, Soleil Sorge cede? Mistero a Mediaset, anche la Toffanin spiazzata

La Fabrizi ha rivelato un dramma che l’ha travolta mentre era sul set di Che Dio Ci Aiuti, la fortunata fiction di Rai1: “Sono in pochi a saperlo, mentre giravo ho scoperto di avere un tumore al rene, infatti hanno dovuto asportarmelo e adesso vivo con un rene solo. Sono stata molto forte, non so come sia possibile, ma ho avuto la forza di superare bene quel momento così difficile della mia via. Adesso sto bene, non ho paura di invecchiare. Non ho mai ritoccato le mie rughe perché mi piacciono, mi sono tenuta lontana dalla chirurgia”.

“Cosa succederà domenica”. Silvia Toffanin mai vista così a Mediaset: lo zampino di Pier Silvio?

“Sto bene, mi sono curata - ha ribadito l’attrice - sono stata fortissima, questo intruso mi è stato totalmente indifferente. Facevo già la suora e ho rinunciato a operarmi subito per non mettere nei guai la Lux. Ho fatto il mio dovere, sono orgogliosa”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.