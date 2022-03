Striscia la Notizia, “come risparmiare sulla bolletta”: il trucco clamoroso che salva i risparmi degli italiani

12 marzo 2022 a

Capitan Ventosa si è recato a Gessate, in provincia di Milano, per capire come funziona l’invenzione di Severino Biava. Quest’ultimo ha mostrato all’inviato di Striscia la Notizia un macchinario con cui i comuni italiani potrebbero consumare molta meno energia e risparmiare fino al 60 per cento per l’illuminazione pubblica.

Ma come funziona questo macchinario? Lo ha spiegato direttamente l’inventore, con tanto di prova pratica per i telespettatori del tg satirico di Canale 5: “Funziona con un sistema graduale che anziché far funzionare i lampioni a 230 watt li fa funzionare a 160, imbrogliando il gas che c’è nella lampada. Con 160 watt il mio lampione crede comunque di averne 230. Si dispone il macchinario su tutti gli impianti esistenti, si aggiunge affianco. Ho fatto delle prove in 38 comuni diversi”.

Quindi mai come in questo caso è il caso di dire che “carta canta”: emergono risultati sorprendenti, con risparmi che vanno dal 40 al 60 per cento, tanta roba soprattutto in un momento come questo in cui il caro bollette ha colpito tutti. “Un comune di 6mila abitanti spende intorno ai 70mila euro, con queste macchine si va intorno ai 30mila, forse anche qualcosa in meno. Quindi si risparmiano soldi pubblici, soldi nostri”. Eppure i ministri che ha provato a contattare non gli hanno risposto…

