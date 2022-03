Mattino 5, Federica Panicucci smaschera Biagio D'Anelli: Miriana Trevisan lo scarica, e lui... un video clamoroso

14 marzo 2022 a

Mattino 5 si è occupato del Grande Fratello Vip e della finalissima in onda stasera lunedì 14 marzo. Andrea Franco Alajmo ha lanciato lo scoop su Biagio D’Anelli. Ha portato in redazione un video di D’Anelli in discoteca in cui non è sembrato particolarmente affranto per la fine della sua storia con Miriana Trevisan, anzi: “Bisogna precisare che non è stata neppure l’unica ragazza che si è avvicinata a lui sabato sera…Si è molto divertito…”.

Andrea Franco Alajmo ha comunque tenuto a precisare di essere venuto a conoscenza che Biagio D’Anelli ha poi lasciato questo locale a Milano in compagnia di un suo amico. Federica Panicucci ha poi spiegato che "Biagio D’Anelli è comunque single e può fare quello che vuole”.

Patrizia Groppelli invece non è stata così tenera nei confronti di Biagio D’Anelli, il quale ha criticato Miriana Trevisan. Ha rivelato di credere che Biagio ormai dovrebbe sparire perchè avrebbe fatto una brutta figura: “Le sta prendendo da tutti, tipo una zampogna…”. Poi Federica Panicucci ha anche voluto informare che ci sarebbero anche delle foto in cui una ragazza avrebbe dato un bacio sul collo a Biagio D’Anelli: “Ad onor del vero mi sono arrivate anche delle fotografie…Niente di troppo compromettente, ma un bacio sul collo magari c’era…”, ha svela la conduttrice.

Maria Monsè ha però difeso Biagio D’Anelli, asserendo che si divertirebbe a fare così con le donne, aggiungendo di credere sia assolutamente innocuo.

