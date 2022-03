Oggi è un altro giorno, il dramma della ballerina russa: "I miei genitori a Mosca. Ma...": come sono ridotti, Bortone sconvolta

14 marzo 2022 a

"Da quando è cominciata la guerra tutti stiamo vivendo un momento davvero terribile": Maria Ermachkova, professionista di Ballando con le stelle. è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. La ballerina russa, dopo essersi cimentata in un passo a due con Samuel Peron sulle note di "Somewhere over the rainbow", ha parlato del conflitto in Ucraina e, provata dall'emozione, ha detto: "La mia famiglia per fortuna sta bene, i miei sono a Mosca ma non ho proprio idea di quando potrò vederli. Tutti i social sono oscurati e i voli cancellati". Tanta la commozione in studio.

La Ermachkova, poi, ha voluto lanciare un appello a sostegno della popolazione colpita: "Mi sento molto impotente però nel mio piccolo sto cercando di fare qualcosa, una raccolta per tutte le persone bisognose", ha detto riferendosi al popolo ucraino, sempre più in difficoltà. Parlando delle informazioni che arrivano in Russia, invece, la ballerina ha chiarito: “Lì arriva solo la propaganda, ma ci sono tante persone contro la guerra”.

L'ospite della Bortone ha rivelato di avere dei parenti pure in Ucraina. Nei giorni scorsi, inoltre, anche un’altra ballerina di origini russe, Natalia Titova, ha confessato in lacrime a Oggi è un altro giorno di vivere male questa situazione.

