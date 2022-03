Striscia la Notizia, false invalide in centro a Roma. La più vergognosa delle truffe, occhio ai vostri soldi: come vi fregano

15 marzo 2022 a

Jimmy Ghione di Striscia la Notizia è tornato a occuparsi delle mendicanti furbette che fanno finta di essere disabili per intenerire turisti e passanti e convincerli a dare loro qualche moneta. "In passato vi abbiamo già mostrato alcuni mendicanti un po' furbetti - ha spiegato l'inviato all'inizio del servizio - quelli che ostentavano una grave ma inesistente disabilità per intenerire i passanti. Quando sono andato a parlarci, l'accoglienza non è stata delle migliori". Ghione infatti era stato preso a bastonate e colpito da oggetti volanti.

Il servizio del tg satirico, poi, si è focalizzato su una mendicante in particolare, "la regina delle imbroglione, grande attrice - così l'ha definita l'inviato - andava in scena nelle vie attorno al Vaticano, si trascinava su un bastone corto con delle immagini sacre al collo per scalfire i cuori. Divenne una diva del web grazie a una rissa che la vide attrice protagonista. La seguimmo e...via le vesti di scena. Trattatasi di giovane donna furba e sana".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulle false invalide a Roma

Nelle immagini più recenti la si vede di nuovo mendicare e fingere di stare male: "Ci risiamo, rieccola. Non ha cambiato né abbigliamento né intenzioni. Continua a imbrogliare i turisti. Infatti poco dopo eccola, via di corsa a prendere l'autobus, è guarita. Con il sole e le belle giornate va in trasferta in zona Pantheon, dove la vediamo di nuovo tremare e trascinarsi con difficoltà tra i turisti", ha spiegato Ghione. Che poi, dopo averla raggiunta, le ha detto: "Prendete in giro le persone. Fate finta di stare male e invece non state male, ci sono persone che soffrono sul serio". "Vai stron**", ha risposto lei, dopo averlo preso a bastonate.

