Avanti un altro, insulti-vip a Paolo Bonolis: "Sei una vergogna, ipocrita". Un grosso caso a Canale 5

Francesco Fredella 16 marzo 2022 a

"Non mi aspettavo che Paolo Bonolis fosse così ipocrita da deridere una sua ex figura del salottino…”: le parole di Chiara D'Alessandro lasciano tutti senza parole. Davvero Paolo Bonolis l'ha paragonata ad una Follettina? Ora, la D'alessandro manda una frecciata senza mezzi termini: “Vi volevo dire di vergognarvi!” Uno sfogo, insomma, che lascia tutti senza fiato dopo la puntata di Avanti un altro, in onda su Canale 5. “Bonolis sei una delusione totale… Una persona che faceva parte del tuo salottino derisa in quel modo…Sei una vergogna…”, dice ancora. Insomma, picchia duro. Anzi, durissimo.

Paolo Bonolis risponderà a Chiara Dalessandro? Per adesso non si sa nulla. Intanto, ci pensa Laura Cremaschi ad affondare contro Chiara Dalessandro su Instagram: “Sei una cafona!” Ma si tratta di un vero cortocircuito ad effetto, senza alcun tipo di critica risparmiata. “La bionda chi è? Chi la conosce? Chi ti credi di essere? Scendi dalla pianta che con me il confronto non lo reggi! Cafona!”, dice ancora la D'Alessandro contro la Cremaschi.

L'ennesimo colpo di scena nel corso del programma di Paolo Bonolis. Succede di tutto, anche dopo la fine dello show trasmesso dalla rete ammiraglia Mediaset. Sicuramente, il conduttore - da sempre allergico ai social - non risponderà alle provocazioni. Bonolis potrebbe scegliere la strada del silenzio, che ha sempre pagato con enormi risultati. Già, spesso e volentieri meglio stare alla larga dai social...



