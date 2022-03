Striscia la notizia, Michelle Hunziker "a vita bassissima" e ombelico al vento: Gerry Scotti perde il controllo: "Va che..."

22 marzo 2022 a

Vita bassa e ombelico alla Raffaella Carrà. Si presenta così in studio Michelle Hunziker, tornata da due sere alla guida di Striscia la notizia in coppia (inossidabile) con Gerry Scotti. Al tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci si comincia sulle note di Spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè, classicone di Fred Bongusto, con voce però di un crooner in salsa pavese d'eccezione, lo stesso Gerry. Quindi, l'apparizione: in cima alla scala si palesa la Hunziker, "la mia socia, la più amata, la più sexy, la più bella, la più svizzera delle presentatrici".

Completo giacca e pantalone color turchese, corpetto rosa con balconcino e soprattutto ombelico al vento, la 45enne si scatena in un ballo swing talmente riuscito da far esclamare a Gerry "Va che roba, va che roba! Mamma mia oh, tanta roba, che bella... Sei una meraviglia".



"Devo farti un complimento serio - prosegue il conduttore - con te il successo di pubblico di ieri sera è stato veramente emozionante". Poi parte un video "clamoroso". La Hunziker balla un appassionato tango guancia a guancia niente meno che con Ursula Von der Leyen, la commissaria tedesca dell'Unione europea. "Due belle signore!", esulta Scotti di fronte al video, ovviamente modificato ad hoc.

