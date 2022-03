Fabio Volo "punito" in Rai: "Nemmeno iniziate le riprese". Niente programma, cosa c'è dietro?

Francesco Fredella 23 marzo 2022 a

Questo programma non s'ha da fare, verrebbe da dire. Il nuovo programma di Fabio Volo non prende il volo. Con la lettera maiuscola. Scusate il gioco di parole. Tutto rinviato. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Si tratta del format condotto da Raffaella Carrà, che s'intitola, A raccontare comincia tu. Il nuovo impegno televisivo dello scrittore ed ex iena era arrivato nelle redazioni dei giornali più importanti. Qualcuno, addirittura, ha parlato di un debutto a fine aprile 2022. Ora tutto potrebbe essere cambiato. Definitivamente.

La Rai aveva già pensato a un nuovo titolo: È una Vita che ti Aspetto, ma Dagospia fa sapere: "A quanto apprendiamo, la lunga gestazione ha fatto sì che i tempi si siano protratti molto più del previsto. Al momento, infatti, non sono nemmeno iniziate le riprese, né è stata abbozzata una data per il lancio. Tutto rimandato sine die". A data da destinarsi. Uno stop vero e proprio.

Il programma era prodotto dalla Ballandi, una delle più importanti case di produzione, che pare abbia voglia di portare a termine il progetto. Nessuna previsione, il calendario delle date possibili resta ancora molto incerto. Quel format, in mano a Raffaella Carrà, è stato sicuramente un vero gioiellino per la televisione italiana. L'ultimo grande regalo di Raffaella, scomparsa a luglio dello scorso anno. La Carrà ha intervistato i più grandi: Fiorelli, De Filippi e non solo. Una marea di big della tv italiana, che hanno regalato un'indimenticabile spaccato di vita. Resterà negli annali della televisione. Come, del resto, anche l'amata Carrà.

