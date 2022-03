Striscia la Notizia, agguato a Michelle Hunziker: la sua foto sconcertante in prima serata

23 marzo 2022 a

Su il sipario, ecco una nuova puntata di Striscia la Notizia, quella di mercoledì 23 marzo. Dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 ecco la coppia composta da Michelle Hunziker e Gerry Scotti, al timone dall'inizio di questa settimana. E come sempre, prima dell'inizio della puntata del tiggi di Antonio Ricci, i due conduttori si prestano a balletto e siparietto.

Dopo la danza, ecco che Gerry Scotti spiega: "Oggi è la giornata mondiale della meteorologia. Ma non ne ho bisogno. Quando ci sei tu al mio fianco c'è sempre il sole", afferma rivolgendosi alla Hunziker. "Una presentazione spettacolare...", scherza lei. E lui: Sono sempre stato portato per lo spettacolo, sin da fanciullo. Anzi ho una foto..." Ed ecco apparire un foto-montaggio di un mini-Gerry Scotti in versione dj , il tutto sullo schermo alle spalle della coppia.

Poi, tocca a Michelle: "Comunque, a parte gli scherzi, anche io ho un passato artistico di tutto rispetto. Quando ero piccola facevo già i cartoni animati. Guarda guarda...". E nella foto sullo schermo appare una Hunziker in versione Heidi, mentre lei inizia a cantare la sigla del celebre cartone. La puntata può cominciare...

