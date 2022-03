Verissimo, Nina Moric furiosa: "Terzo grado?", la domanda scomoda sul figlio di Silvia Toffanin

26 marzo 2022 a

Non è mancato un momento di tensione nello studio di Verissimo tra Silvia Toffanin e Nina Moric. Quest’ultima mancava dalle scene televisive da un po’ di tempo e ha scelto in contenitore storico del sabato pomeriggio di Canale 5, anche se poi non ha gradito alcune delle domande, che erano doverose, dato che se si parla ancora della Moric è anche per via dei rapporti con il figlio Carlos e con l’ex Fabrizio Corona.

La 45enne croata è apparsa a tratti irrequieta, soprattutto quando si è parlato di suoi figlio, al punto da non aver voluto guardare le immagini che la ritraevano assieme a lui. Al rientro in studio la Toffanin ha provato a indagare su questo atteggiamento, provocando la reazione scomposta della Moric. “Ma è un terzo grado?”, ha affermato con un sorrisetto piuttosto infastidito. La Toffanin le ha risposto con il solito garbo che la contraddistingue: “No, non è un terzo grado. Se non ti va di parlarne…”. “Sono stufa di avere sempre questo bagaglio in ogni trasmissione”, ha aggiunto la Moric.

La quale poi ha provato a cambiare discorso: “Non voglio venire in tv in queste vesti da vittima. Io sono grande, emancipata ed evoluta. Ho 45 anni, non sono una ragazzina. Sono in una fase transitoria: sto tornando in Croazia perché mia madre non gode di buona salute, ha la demenza senile, ma alla fine sta meglio di noi perché meglio dimenticare certe cose”.

