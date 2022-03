Striscia la Notizia, i totem del Green pass mostrano dati sensibili: la preoccupante scoperta

27 marzo 2022 a

Con il Green pass obbligatorio quasi ovunque, molti esercizi si sono dotati delle macchinette che leggono il certificato verde se si appoggia sopra il cellulare. Eppure Striscia la Notizia, nella puntata andata in onda sabato 26 marzo, ha notato un problema con questa nuova tecnologia. A spiegarlo al pubblico di Canale 5 Rajae. Il motivo? Alcuni modelli hanno degli schermi in cui per tutti sarebbe facile leggere i dati personali delle persone.

Ma non solo, perché l'indiscrezione viene anche riportata sul tagliandino che dovrà essere consegnato all'esercente all'interno del locale. "Ma è legale?", chiede l'inviata del tg satirico a un avvocato. "Non dovrebbe accadere, il totem deve riprodurre solo il nome e cognome e la data di nascita", spiega l'avvocato Guido Sforza dell'Autorità Garante della Privacy.

Per il legale "tutto il resto non deve esserci ed è pericoloso". A questo punto Rajae va dalla società che ha sviluppato il software, denunciando che ci sono dei dati sensibili. "Il software non è stato aggiornato", replica lo sviluppatore Fabrizio Leoni che promette di aggiornarli. E in effetti la scoperta è a dir poco preoccupante: tutti possono vedere qualcosa che in realtà andrebbe protetto.

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia

