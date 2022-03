Donatella Rettore a Verissimo, aneddoto-choc su Loredana Bertè: "Quando mi vede..."

28 marzo 2022 a

"Non c’incontriamo mai e quando succede lei si gira dall’altra parte. Pazienza": Donatella Rettore, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha confermato di non avere alcun rapporto con Loredana Bertè. E parlando di questa sorta di rivalità, ha detto: "L’ha inventata lei, poi ci ha creduto talmente tanto che è diventata realtà. Da parte mia non mi sento assolutamente in competizione. Anzi, se lei vuole, possiamo fare pure un duetto. Io sono disponibilissima”.

Di questa tensione tra le due si è parlato per diversi anni. Entrambe sono delle vere e proprie icone degli anni Settanta e Ottanta e rientrano nella categoria delle cantanti più amate d'Italia. Adesso come replicherà la Bertè a queste parole? In passato la cantante ha querelato la Rettore per alcune sue affermazioni. Dei giudizi che alla Bertè non sono andati affatto giù.

A Verissimo, infine, Donatella ha assicurato che non c’è stato alcun litigio con Ditonellapiaga, all'anagrafe Margherita Carducci, dietro le quinte dell'Ariston. Il duo, infatti, ha portato sul palco di Sanremo la canzone "Chimica", ancora oggi una delle più ascoltate della kermesse. In quei giorni, però, si era diffusa la voce che le due avessero litigato. La Rettore adesso ha chiarito che con lei è sempre filato tutto liscio.

