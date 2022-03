Myrta Merlino incenerisce Lilli Gruber? "In 10 anni non li ho mai pagati", un pesantissimo sospetto a La7

28 marzo 2022 a

Myrta Merlino ha lanciato una frecciata alla collega di La7 Lilli Gruber. Durante la puntata del 28 marzo de L'aria che tira su La7 infatti la conduttrice, come osserva Michele Arnese su Twitter, "sottolinea che da 10 anni gli ospiti della sua trasmissione partecipano a titolo gratuito. 'Ci tenevo a dirlo', ha aggiunto. Lilli, tiè", commenta il direttore di Startmag. E infatti ha detto testuale: "I talk si possono fare senza soldi, io lo faccio da dieci anni, se no sarei già chiusa abbondantemente. Anche questa è una piccola garanzia di libertà".

Il video in cui Myrta Merlino afferma che i suoi ospiti non vengono pagati

Del resto si sa che Lilli Gruber, a Otto e mezzo, dà un compenso ad alcuni ospiti, in primis a Marco Travaglio che infatti imperversa nel suo talk show. In quel caso era stato Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, a tirare fuori la questione. E a rispondere fu Matteo Renzi che confermò che la Gruber stipendiava Travaglio. "Ci voleva Renzi per far sapere al pubblico di La7 che la presenza in trasmissione di Travaglio (come di altri, ad esempio Scanzi) viene pagata. Perché le trasmissioni tv Rai e private non fanno trasparenza? Perché non dicono al pubblico se e quanto sono pagati gli opinionisti?", si chiede su Twitter.

L'ultima polemica sugli ospiti retribuiti era scoppiata per il caso di Alessandro Orsini a Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rai 3. Per il professore era previsto un pagamento di 2mila euro a puntata. Il contratto al professore però è stato stoppato dalla direzione di Rai 3 tra le ire della conduttrice.

