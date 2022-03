Otto e Mezzo, il giornalista russo scatena Lilli Gruber: "Non è una guerra? Ma se state bombardando"

28 marzo 2022 a

Lilli Gruber perde la pazienza. Accade a Otto e Mezzo, la puntata di mercoledì 28 marzo su La7. Qui tra gli ospiti c'è Alexey Bobrovsky, il giornalista russo che nega la guerra. "Noi la chiamiamo operazione speciale militare, perché non abbiamo una guerra in corso contro l'Ucraina". Per Bobrovsky "abbiamo solo un conflitto con delle persone che con delle parole e gesti nazisti hanno preso in ostaggio città e popolazioni ucraine".

Frasi che scatenano la conduttrice: "Ma scusami, ma state bombardando l'Ucraina e avete invaso quel paese. Se non è una guerra questa". "Le guerre sono quelle fatte dagli americani in Iraq", prosegue il giornalista mentre la Gruber rincara la dose: "Come anche in Ucraina". Ma niente l'ospite dalla Russia non ne vuole sapere e difende Vladimir Putin spiegando che si colpiscono solo le basi militari e che anzi "sono gli ucraini a sparare alla loro popolazione".

A quel punto la Gruber ha poi preferito chiudere l'argomento. Come lei stessa aveva sottolineato qualche settimana fa, a Otto e Mezzo "c'è spazio per tutte le opinioni". Forse però questo per la conduttrice era davvero troppo, tanto che sembrerebbe aver faticato a trattenersi. E come lei anche i suoi ospiti.

