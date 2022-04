L'Eredità, il dramma di Claudia alla ghigliottina: le lacrime della campionessa, stop alla diretta

03 aprile 2022 a

Attimi di profonda tensione a L'Eredità, nella sua puntata speciale in onda sabato sera in prima serata su Rai 1, alla conduzione ovviamente Flavio Insinna. Alla fase finale ci è arrivata la campionessa Claudia, che si è cimentata in una strepitosa ghigliottina al termine della quale ha portato a casa una cifra altissima.

E dopo la vittoria, Claudia non è riuscita a trattenere l'emozione, scoppiando a piangere in modo incontenibile tra gli applausi dei presenti in studio e i brindisi dei professori Andrea Cerelli e Samira Lui. “Ho la lacrima facile, scusate", ha spiegato rivolgendosi a Flavio Insinna, che da par suo le ha fatto i complimenti.

Claudia per inciso ha portato a casa la bellezza di 80mila euro. Le parole-indizio erano: domani, numero, fiducia, rispetto e chi è. La campionessa come soluzione ha offerto "prossimo", ed era quella corretta. Il montepremi della puntata speciale verrà devoluto a una raccolta fondi per aiutare i profughi di guerra in Ucraina. Questa sera, domenica 3 aprile, ci sarà un bis di questo speciale de L'Eredità, sempre su Rai 1.

