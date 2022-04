Domenica In, clamorosi sospetti su Mara Venier: "Come vuole fregare Enrico Mentana", come si tradisce

03 aprile 2022 a

Parte Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. E anche oggi, domenica 3 aprile, si parte con una lunga parentesi dedicata alla guerra in Ucraina, agli orrori dell'invasione russa.

In studio diversi ospiti, tra cui Andrea Vianello, che si spende in un toccante racconto del "non-pianto" dei bambini che scappano dalla guerra. Un racconto lacerante, profondo, che fa riflettere: i piccoli così straziati dal dolore da non riuscire nemmeno a piangere.

Dunque Monica Maggioni, che ricorda alcune iniziative della Rai: il tg alle 15 in lingua ucraina su Rainews24 dunque una sezione su RaiPlay con tre cartoni animati doppiati in ucraino, il tutto per far sentire i profughi arrivati in Italia meno lontani da casa loro.

Eppure, il popolo di Twitter, almeno non tutto, non gradisce lo speciale sull'attualità. In molti chiedono "il trash", di divertirsi, insomma di staccare la testa. Molte battute, altrettante critiche dunque il sospetto di Giusy: "La Venier vuole fare concorrenza a Enrico Mentana. Non è necessario parlare di guerra a Domenica In", conclude.

