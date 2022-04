Domenica In, Mara Venier sotto-choc: "Immagini troppo forti", la scelta della conduttrice. Un caso in Rai

03 aprile 2022 a

Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In del 3 aprile con un focus sulla guerra in Ucraina scatenata dalla Russia e che va avanti ormai da quasi 40 giorni. Impossibile non dar conto di quanto scoperto a Bucha, dove tra esecuzioni in strada e fosse comuni sono decine e decine i cadaveri di civili. “Non manderemo queste immagini”, ci ha tenuto a precisare la Venier, che non ha voluto urtare la sensibilità del suo pubblico.

“Sono giorni molto duri”, ha commentato Monica Maggioni, la direttrice del Tg1, nel corso del suo intervento a Domenica In. “Bombardamenti e violenze ogni giorno - ha aggiunto - stanno venendo fuori cose atroci”. In riferimento al massacro operato dai russi a Bucha, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di “genocidio”. Durissima anche la condanna da parte di Nato, Unione Europea, e Stati Uniti per l’omicidio di decine di civili rinvenuti in fosse comuni e per le strade della città, che è poco distante dalla capitale Kiev.

Per approfondire il discorso sulla guerra in Ucraina, Mara Venier ha dato spazio anche al giornalista Andrea Vianello, al quale ha fatto una confidenza: “Ho sempre desiderato lavorare con te. Mai dire mai”. In apertura la conduttrice aveva mandato in onda le parole di Papa Francesco, che ha rivolto un altro accorato appello per la pace: parole che però per il momento non hanno cambiato la storia del conflitto scatenato da Vladimir Putin.

