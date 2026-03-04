Federica Brignone, il piano finanziario: investimenti, il suo clamoroso progetto

Il punto è un altro: Brignone sa che lo sci non è il calcio. “Nello sci non si guadagna come in altri sport”. E allora testa e calcolatrice. “Quando terminerò la carriera dovrò investire in qualcosa , lavorare. Non posso permettermi di chiudere tutto e vivere di rendita , assolutamente no”.

Due ori olimpici al collo, dieci mesi tirati come una corda di violino e poi lo stop. Intelligente, lucida, quasi spietata con se stessa. Federica Brignone chiude la stagione e, come racconta al Corriere della Sera in un’intervista, non pensa solo alle piste, ma al futuro. E questo, per una che non vuole “vivere di rendita”, si chiama investimenti. La campionessa è entrata in società in “Miscusi” , catena di ristoranti-pastifici fondata da Alberto Cartasegna . “Mi sono innamorata subito del progetto”, spiega. “Non mangio un piatto di pasta, ma un ‘certo’ piatto di pasta”. Tradotto: qualità, filiera controllata, sostenibilità. Non testimonial, ma socia. Non comparsa, ma parte attiva.

Linea chiara: niente svendite. Accanto a lei la manager Giulia Mancini, il fratello Davide, qualche amico fidato. “La parola finale spetta a me”. E sui soldi: “Sono parsimoniosa”. Però senza ossessioni: “L’unica ricchezza è il tempo”. Intanto, all’orizzonte ci sono i Mondiali e una domanda che pesa: “Quanto sono disposta ancora a soffrire?”. La risposta arriverà giorno per giorno. Ma una cosa è certa: che sia tra i pali stretti o davanti a un piano industriale, la competizione non cambia: “La vera sfida è con me stessa”. E lì, di solito, Federica non perde. Quanto al gossip e al presunto fidanzamento con il modello senegalese 36enne James Mbaye, la Brignone fa catenaccio: “Metto un muro, mi difendo con i denti e con le unghie”.