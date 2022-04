Tu si que vales, morto Angelo Marotta: il dramma che colpisce Gerry Scotti, dopo una notte in discoteca...

Francesco Fredella 04 aprile 2022 a

Un brutto momento per Tu si que vales, che è a lutto per la morte di un altro personaggio legato al programma di Maria De Filippi. Solo pochi giorni fa la scomparsa di Pietro Sonaglia, storico assistente dei programmi di Maria De Filippi. Ora è morto Angelo Marotta. L’uomo aveva 63 anni e si era fatto conoscere nel programma di Canale 5 nel corso dell'ultima stagione. Grazie alla sua simpatia è stato arruolato nella “Scuderia” di Gerry Scotti.

Le informazioni sulla morte di Marotta arrivano da Ragusa News, che ha ricostruito la vicenda. L'uomo ha perso la vita improvvisamente a causa di un incidente stradale a Vittoria, comune della provincia della città siciliana.

Lo schianto sarebbe avvenuto all’alba di domenica 3 aprile. Pare che Marotta stesse facendo rientro a casa da Scoglitti dopo la notte trascorsa in discoteca. Per adesso non si conoscono le cause dell'incidente: l'uomo avrebbe perso il controllo della sua vettura che è finita contro un mezzo parcheggiato. Ad intervenire sul posto è stata la Polizia municipale, che ha effettuato tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. L'uomo potrebbe essere stato colto da un colpo di sonno o da un malore improvviso.

