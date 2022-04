Striscia la notizia, le veline e le frange a luci rosse: pantaloncini e t-shirts, così sul bancone

06 aprile 2022 a

Una versione ridotta di Striscia la Notizia quella che è andata in onda ieri sera su Canale 5. Il tg satirico di Antonio Ricci infatti è stato seguito subito dopo dalla partita di Champions League tra Manchester City e Atletico Madrid. A inizio puntata Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno anticipato i servizi della serata: il Vespone che punge Toninelli, gli striscioni di Militello, la divisa del Milan e l'ironia dei social. Poi è arrivato il momento dell'immancabile stacchetto delle veline.

Giulia e Talisa hanno ballato sul bancone di Striscia sulle note di "Girlfriend" di Avril Lavigne. Addosso dei pantaloncini con le frange, abbinati a una giacca in pelle con delle frange sulle braccia e sulla schiena e poi una t-shirt bianca. Ai piedi dei sandali col tacco.

Qui il video con lo stacchetto delle veline di Striscia la Notizia

Finito lo stacchetto, Michelle si è fatta portare in studio da Gerry su una sedia. Pare infatti che da qualche giorno a questa parte la conduttrice soffra di un brutto mal di schiena, che non riesce nemmeno a farla camminare. "Ma ci hai preso gusto a farti portare dentro da me", ha detto ironicamente Scotti. Che poi ha iniziato a scherzare sulla brevità della puntata, tagliando delle parole. E così rivolgendosi alle veline, ha detto loro: "Comp, brav!".

