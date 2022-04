Belen Rodriguez, "tanto va con altre ragazze". Corna, drammatico sfogo a "Le Iene" su De Martino

Francesco Fredella 08 aprile 2022 a

Come prima, più di prima. E i colpi di scena non mancano. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ex che si riavvicinano animando la cronaca rosa, adesso sembra che siano tornati definitivamente insieme. Senza nascondersi più. Lei, dopo l'ultimo addio, si è fidanzata con Antonino Spilanbese: insieme hanno avuto una bimba, Luna Marie. Ma la loro storia è finita nel peggiore dei modi con un sonoro addio. Il resto della storia la conosciamo tutti: Belen Rodriguez è tornata con Stefano De Martino. Punto.

Ai paparazzi, però, non è sfuggito questo dettaglio: numerosi scatti, prima in aeroporto, poi sotto casa. Insomma, tra i due è tornato Cupido ed ora l'argentina ha svelato la verità a Le Iene, il programma che conduce su Italia Uno in coppia con Teo Mammucari. Grazie a una domanda di una telespettatrice, nello spazio che la trasmissione dedica alle richieste e ai commenti più cattivi e pungenti, Belen si è lasciata andare. “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”, ha detto Belen riferendosi all'ex ballerino di Amici. Quindi, ufficialmente, è arrivata la conferma.

I due si sono sposati nel 2013 e separati nel 2015, senza ufficializzare il divorzio: per la legge Stefano e Belen sono ancora marito e moglie. Poi si sono riavvicinati e si sono nuovamente lasciati. Adesso il ritorno di fiamma è stato raccontato dalla showgirl. E, intanto, dell’ex hair stylist Antonino Spinalbese, dal quale Belen ha avuto a luglio 2021 la piccola Luna Marì, non si sa più nulla. Sembra scomparso dai radar della tv e dei social. Sembrava amore vero, ma a quanto pare non era così.

