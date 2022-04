Michelle Huziker, la telecamera la riprende da sotto e... Sconvolgente a Striscia la Notizia

09 aprile 2022 a

Michelle Hunziker sempre più sexy. Anche a Striscia la Notizia. La conduttrice del programma di Canale 5 si presenta in studio per la puntata di sabato 9 aprile con un tubino rosso attillatissimo. Il vestito, oltre ad avere uno spacco vertiginoso, è scollato e mostra un pezzo della schiena. Un look davvero sconvolgente, tanto che i complimenti arrivano anche da Gerry Scotti. Non solo, perché per mostrare la showgirl svizzera in tutto il suo splendore la telecamera del tg satirico di Canale 5 la riprende dal basso. Pioggia di applausi e complimenti.

Il cuore della conduttrice è però già occupato. Dopo che sono apparse le loro foto, la storia d'amore tra la Hunziker e Giovanni Angiolini sembra ufficiale. Michelle è reduce dalla separazione da Tomaso Trussardi. I due, nonostante l'addio, hanno mantenuto ottimi rapporti tanto che spesso vengono immortalati insieme a qualche evento.

Un'unione, la loro, per il bene delle figlie Sole e Celeste. La stessa Hunziker ospite di Verissimo aveva ammesso: "Ho perdonato me e perdonato lui, perché la separazione è sempre dolorosa". Non si sa molto sui motivi dell'addio, ma secondo diversi rumors i due erano separati già da tempo e si presume che con Angiolini la storia sia iniziata un anno fa. Nulla di ufficiale però.

