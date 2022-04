Questa Michelle Hunziker potete scordarvela: capelli scuri e cortissimi, il look sconvolge i fan

12 aprile 2022 a

Addio capelli biondi, Michelle Hunziker si è presentata sul bancone di Striscia la Notizia completamente trasformata. La conduttrice di Canale 5, nella puntata andata in onda lunedì 11 aprile, ha affiancato Gerry Scotti travestita da Luca Sardella. La showgirl svizzera, con l'aiuto della make-up artist Laura Barenghi, ha omaggiato l'inviato del tg satirico. Così ha fatto il suo ingresso in studio con tanto di camicia rosa oversize, cravatta variopinta, occhiali tondi coordinati, basco fucsia e i capelli scuri leggermente spettinati.

Un look clamoroso che ha dato il via a un sondaggio. Sui social la conduttrice ha chiesto ai followers di indovinare chi fosse tra Al Bano, Elton John, Luca Sardella e John Belushi. La risposta è apparsa fin da subito scontata, ma in tanti hanno apprezzato la trasformazione. In ogni caso la Hunziker non è nuova a repentini cambiamenti. Qualche mese fa Michelle ha deciso di darci un taglio e accorciare la sua lunga chioma bionda.

Complice la svolta privata: la conduttrice ha annunciato la separazione da Tomaso Trussardi dopo dieci anni di matrimonio. Al momento non si sa molto sulla sua "nuova" vita, solo che si starebbe frequentando con Giovanni Angiolini. Lei e il medico ex concorrente del Grande Fratello sono stati fotografati in atteggiamenti intimi. Ma nessuno dei due ha ufficializzato nulla.

