CartaBianca, Alberto Orsini? "110 minuti su 160", il conteggio imbarazza la Berlinguer: veleni in Rai

Alessandro Orsini ospite fisso di CartaBianca. Dopo la polemica sollevata, il docente di Sociologia del terrorismo è il vero protagonista della trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer. Guardando la puntata di martedì 12 aprile, sembrano lontani i giorni in cui i vertici di Viale Mazzini stracciavano il suo contratto perché accusato di essere filo-Putin. Nell'ultima ospitata, infatti, Orsini è apparso in video per ben centodieci minuti sui centosessanta complessivi.

Il sociologo - riporta TvBlog - se si elimina l’ormai classico siparietto tra la conduttrice e Mauro Corona, ha saltato solo l’ultimo quarto d'ora di talk politico. In questo piccolo spazio sono apparsi Fabio Dragoni, Valentina Petrini e Valerio Rossi Albertini. Il motivo? Il più banale: gli ascolti. Da quando Rai 3 ha puntato tutto sul fondatore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della Luiss, lo share è cresciuto.

Nella giornata di ieri si parla addirittura di un testa a testa tra la Berlinguer e DiMartedì: Cartabianca ha totalizzato 1.143.000 telespettatori e il 5.82 per cento di share, DiMartedì 1.176.000 telespettatori e 5.84 per cento di share. Attorno a Orsini, molto spesso, girano: Gianni Cuperlo, Anastasia Kuzmina e la filosofa Donatella Di Cesare. E per fortuna, viene da dire vista la presenza fissa, che Orsini non viene più pagato dalla Rai 2 mila euro a puntata.

