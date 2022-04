Serena Autieri, cala la mannaia della Rai: addio, ecco chi le ruba il posto

Francesco Fredella 13 aprile 2022 a

Per Serena Autieri potrebbe arrivare una vera e propria stangata. Micidiale. Sembra che sul programma Dedicato, la Rai abbia deciso uno stop. Per la conduttrice napoletana, la trasmissione del sabato pomeriggio di Rai 1 non è andata benissimo in termine di ascolti. Da tempo, per la verità, si parlava del flop. Adesso, però, la notizia sembrerebbe ufficiale. Dedicato non sarà nel prossimo palinsesto della Rai. A rivelarlo è TV Blog, ma la Rai non avrebbe affatto "silurato" la Autieri. Anzi.

Il crollo del programma è evidente: dal 15 è passato al 10% di share senza competere con Amici, che è un vero e proprio colosso. Ma per la Rai nessun problema: c'è un piano B. Da settembre il sabato pomeriggio andrà in onda Linea Blu Vivere il Mare con Donatella Bianchi. Insieme a lei ci sarà Fabio Gallo, che sarà protagonista del mattino dei weekend estivi Rai con il programma che andrà in onda al posto di Unomattina in Famiglia.

Un insider Rai, poi, svela che per la Autieri potrebbe arrivare un nuovo show, ancora da scrivere su misura. Quando andrà in onda? Probabilmente sempre di sabato. Tutto, però, è in fase di definizione. Un vero cambio di rotta per la conduttrice 46enne che, ora più che mai, pensa a un ritorno in tv. In viale Mazzini, però, silenzio più assoluto. Nessuno parla del nuovo progetto editoriale: molti rumors, poche certezze. Dietro l'angolo l'ipotesi di uno programma pomeridiano, ma totalmente diverso da quello che abbiamo visto finora.

