Le Iene, Sangiovanni: "Mi è crollato il mondo addosso, costretto alla terapia". Il momento più buio

Sangiovanni conquista tutti a Le Iene. Il suo monologo diventa virale e ne parlano tutti i telespettatori incollati alla tv. Il cantante, che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Farfalle", affronta il tema della terapia, ospite dello show di Italia 1, condotto da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez.

Il cantante, che sta scalando le classifiche con la sua musica, è nato artisticamente ad Amici, il programma di Maria De Filippi che nel corso del tempo ha lanciato decine e decine di talenti. Sangiovanni dice di aver avuto momenti di difficoltà a dialogare con gli altri e la musica l'ha sempre aiutato. “È stato tutto enorme, anche le aspettative. Ansie, problemi e paranoie che la musica faceva svanire sono tornate. La soluzione era diventata il problema. Ovviamente mi è crollato il mondo addosso. Mi ha fatto cadere. E un’altra volta ho dovuto chiedere aiuto, e cercare qualcuno che mi tendesse una mano”, racconta nel suo monologo. “Raccontarsi non è facile. Può essere doloroso. Ma la terapia è come la palestra: devi farla spesso e sentire la fatica, il sudore, i muscoli indolenziti. Sono sceso sul mio fondo e ho accettato la sofferenza che mi ci ha portato. E, anche se sono un privilegiato, so che ci saranno comunque momenti in cui soffrirò. Ma ho smesso di vergognarmene perché ho capito che in ogni forma di dolore c’è sempre una forma di dignità”.

Per Giovanni Pietro Damian – questo il vero nome di Sangiovanni – la terapia è stata fondamentale. Sui social non sono mancati elogi e commenti indirizzati all'ex allievo di Amici, che decide di parlare di un argomento molto delicato senza censure. Tra l'altro, da alcune settimane sta sfoggiando un nuovo look. Basta capelli lunghi e ricci, oggi è rasato. Anche la sua chioma mette tutti d'accordo.

