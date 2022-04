Bruno Vespa come Massimo Giletti, missione a Leopoli per Papa Francesco: clamoroso su Rai 1

15 aprile 2022 a

Bruno Vespa come Massimo Giletti. Già, il conduttore di Porta a Porta infatti per la Via Crucis di Papa Francesco del venerdì santo, in onda oggi, venerdì 15 aprile a partire dalle 21, ecco che condurrà Porta a Porta niente meno che dalla cattedrale di Leopoli. Il tutto per un doppio speciale che precederà e seguirà la via Crucis, alle 20.30 e alle 21, su Rai 1.

Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Vespa avrebbe voluto condurre da Odessa, proprio come fece Giletti con il suo Non è l'Arena, tanto che la richiesta era stata consegnata all'ad di Viale Mazzini, Carlo Fuortes. Bruno Vespa era pronto a raggiungere la città portuale con un jet privato. Ma tra aereo, mezzi tecnici e assicurazioni, la missione a Odessa sarebbe stata ritenuta troppo costosa.

Dunque, successivamente si sarebbe trovato un compromesso su Leopoli: città meno rischiosa e più semplice da raggiungere, un aereo fino al confine e poi il treno. E chissà, giusto per pescare un nome dal mazzo, se anche in questo caso Selvaggia Lucarelli avrà qualcosa da ridire. La blogger, infatti, aveva speso parole durissime contro Giletti, accusato di fare show al fronte. Ma non solo, lo aveva dileggiato per le Hoogan che indossava ai piedi, accusandolo poi di fingere sul fatto che fosse effettivamente in diretta. Insomma, pura Selvaggia Lucarelli: solo livore, quel rancore che cova in modo incontenibile nei confronti di mister Non è l'Arena.

