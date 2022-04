Mara Venier, impensabile rivelazione: come ha provato a schiarirsi la pelle. "Hai il padre marocchino... ?"

17 aprile 2022 a

Una Mara Venier a tutto campo, quella che si confessa in una lunga e interessante intervista a Il Messaggero. La conduttrice di Domenica In, il programma della domenica pomeriggio in onda su Rai 1 e in onda anche oggi, giorno di Pasqua, parte rivelando il suo sogno professionale: intervistate Papa Francesco.

"Un’idea meravigliosa. Chi non vorrebbe parlare con Papa Francesco? Io lo trovo straordinario. Di recente sono stata con lui un intero pomeriggio per un’udienza privata con altre persone, fra cui anche Carlo Verdone. Ha invitato tutti noi a raccontare qualcosa delle nostre vite. È stato molto emozionante", rivela Mara Venier. E dunque svela anche di aver proposto al Pontefice di farsi intervistare. Quindi le chiedono che cosa abbia detto a Francesco, e Zia Mara: "Proprio questo. Santità, sono abituata a parlare a milioni di persone, ma davanti a lei mi si piegano le gambe. Lui ha scherzato con me sugli acciacchi - suoi e miei - un’infiltrazione al ginocchio, la sciatica...".

Nell'intervista si parla poi degli ultimi due anni, quelli dell'era-Covid, della pandemia che ha toccato Mara Venier nel profondo, lo ha a più riprese ammesso lei stessa. Cosa ha scoperto di sé, in questo periodo? "Di essere non solo una donna libera, ma anche coraggiosa - riprende -. Quando è scoppiata la pandemia, senza vaccini, ho avuto paura. Nel pieno della bufera ho chiamato il direttore di Rai1 Stefano Coletta e gli ho detto che mio marito ha un enfisema polmonare e io ho una certa età. E non sarei andata in onda, cosa che per una domenica ho fatto. Il giorno dopo, lunedì, Coletta e Salini (all’epoca dg della Rai, ndr) mi dicono: Rispettiamo le tue paure e non possiamo obbligarti ad andare avanti, ma sappi che nessuno in questo momento può parlare alla pancia delle persone come te. In questo momento non sei solo la conduttrice Mara Venier, sei la Rai. Pensaci". Dunque, la Venier spiega che si prese un'ora per pensare, ma la risposta arrivò dopo dieci minuti: "Ho richiamato dicendo che ero pronta a tornare al mio posto. Così sono andata in onda da sola. Durante le pause pubblicitarie non facevo altro che piangere. Tutto questo, però, ha cambiato la mia carriera".

Nel colloquio vi è poi spazio agli amori, alle passioni, alla gioventù e a quel desiderio d'infanzia di farsi suora, strada che ovviamente Mara Venier non ha percorso. E tra tutte, una curiosità colpisce più delle altre. Quando le chiedono se è vero che cercava di schiarsi la pelle con il sapone in polvere, lei risponde: "A scuola mi prendevano in giro per la mia pelle olivastra. Hai il padre marocchino?, mi dicevano". Insomma, una sostanziale risposta affermativa...

