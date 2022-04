Tina Cipollari perde la testa: "Fate pena, siete qui solo per...", insulti a Ida Platano e Riccardo Guarnieri

19 aprile 2022 a

a

a

È di nuovo bufera nello studio di Uomini e Donne., il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 Ancora una volta al centro della polemica finiscono la dama Ida Platano e il cavaliere Riccardo Guarnieri. I due hanno fatto andare su tutte le furie l’opinionista Tina Cipollari che non riuscendo più a sopportare le parole dei due è sbottata. “Mi fate proprio pena. Siete due grandi furbi, state qua solo per visibilità” così attacca l’ex moglie di Kiko Nalli.

La Dama Catia? Pubblico di Uomini e donne sconvolto: chi è sua sorella (molto vip) | Guarda

Facciamo un passo indietro. A inizio puntata lo storico cavaliere ha fatto chiarezza sull’ex Gloria, dopo una rottura da parte di lui inaspettata. “Abbiamo chiacchierato ieri sera, ci sono rimasto male quando l’ho vista piangere, se la storia non va pazienza, almeno abbiamo avuto la possibilità di conoscerci un pochino di più. Io riconosco di essere complicato, però mi preoccupo per chi sta dall’altra parte” ha commentato Guarnieri. Ma Gloria non la pensa allo stesso modo e dopo essere entrata in studio ha risposto: “Mi è venuto incontro durante il ballo, mi ha proposto di parlare di persona, è stata per me una doccia fredda perché non me l’aspettavo questa chiusura, non riuscivo a darmi delle spiegazioni logiche, mi ha detto mi dispiace se andando avanti potrei crearti una sofferenza, gli ho detto l’amore è anche un rischio.”

"Sempliciotto sarai tu!". Gianni Sperti lo infilza, Alessandro sbrocca: rissa dalla De Filippi

Successivamente è stata mandata in onda una clip di Riccardo e Ida e il cavaliere l’ha così commentata: “Oggi che riusciamo a parlare ti ho detto un semplice come stai, non hai risposto alla domanda che ti è stata fatta quando stavi fuori, prima è partita la canzone nostra tu non mi hai guardato, io me lo sono ricordato, mi sono girato due volte, cosa significa? Che il ricordo è bellissimo”. A quel punto la Cipollari non ci ha più visto e ha urlato: “Finalmente è finita questa pagliacciata, l’ho trovata una cosa orrenda”. In difesa della coppia è intervenuto Gianni Sperti: “E’ stato un momento di verità”. Ma Tina non ci sta e interviene ancora sul cavaliere: “Tu pensi d'imbrogliare tutta la gente che ci guarda?” e rincara ancora la dose: “Lui fa peggio, andando lì a farle ricordare la canzone ovviamente lei ci ricrede”. A quel punto è intervenuta la diretta interessata, Ida, affermando: “Dici delle cose che non esistono”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.