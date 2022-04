Uomini e Donne, Gianni Sperti lo infilza e Alessandro sbrocca: "Sempliciotto sarai tu!", rissa su Canale 5

14 aprile 2022 a

Gli scontri nel salotto di Uomini e Donne non mancano mai, si sa. Questa volta al centro della polemica nello studio di Maria De Filippi si trova il corteggiatore Alessandro Vicinanza. Il cavaliere di Taranto non va proprio a genio all’opinionista Gianni Sperti, con il quale più volte ha battibeccato nel programma in onda su Canale 5. La relazione con la dama Ida Platano è scemata improvvisamente è l’ex di Paola Barale lo critica per il suo atteggiamento nella vicenda. A prendere le sue difese ci pensa però Tina Cipollari, che con i suoi ormai conosciuti toni “amichevoli” ha urlato: “Stai zitta!” Contro la dama, e poi continua: “Immaginiamo che fosse andata avanti con Alessandro, improvvisamente riappare Riccardo, cosa avresti fatto? Avresti fatto fare la figura del fesso a quel ragazzo”.

Gianni a queste parole non ci sta e difendendo la donna afferma che Alessandro l’ha sempre illusa. Aggiunge poi che secondo lui Ida non era innamorata del cavaliere ma semplicemente “era più avanti di lui con i sentimenti”. Sentendo queste parole Vicinanza sbotta e replica: “Devi essere imparziale! Sempliciotto sarai tu. Le mie frequentazioni non le ho mai trattate con semplicità. Le frittate le rigiri tu. Metti le parole in bocca mai dette. Tu l’hai mai frequentata una donna? L’hai mai iniziata una relazione? Lui non l’ha mai iniziata una relazione”.

Ida e Alessandro in realtà ora sono in buoni rapporti e quando si incontrano nei corridoi degli studi si sorridono. Ci sarà mai un futuro per loro o è tutto finito come dicono? Lo stesso non si può dire per Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. I due cavalieri proprio non riescono ad andare d’accordo e anche nell’ultima puntata si sono punzecchiati a causa di una conoscenza in comune. A commentarli arriva una terza presenza del Trono Over, Andrea, che così li accusa: “Vi piace stare al centro studio, questo è quello che penso. Siete da 20 anni lì a prendere in giro le ragazze”. Conquistando così consensi dal pubblico.

