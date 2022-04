Francesca Fagnani, “cos'è successo con Elettra Lamborghini”: la richiesta inaccettabile

24 aprile 2022 a

Francesca Fagnani ha rilasciato un’intervista a Il Tempo per tracciare un bilancio di Belve, che ha riscosso un ottimo successo su Rai2 e soprattutto su RaiPlay, dove risulta essere il secondo programma più scaricato della piattaforma. Anche sui social la trasmissione ha fatto parlare di sé per tutta la stagione per via del suo format semplice ma accattivante, con gli ospiti che quasi sempre non si sono sottratti alle domande, anche scomode, della Fagnani.

Non sono però mancate le polemiche per un’intervista di Elettra Lamborghini che non è mai andata in onda: “Se n’è parlato tanto - ha dichiarato la Fagnani - era un’intervista anche molto divertente ma lei chiedeva di rivederla e di tagliare alcune parti, cosa che non consento a nessun ospite, gli intervistati quando vengono da noi non sono a conoscenza neanche delle domande in anticipo”. La conduttrice ha poi assicurato di essere libera nella scelta degli ospiti: “Il criterio è sempre lo stesso: che corrispondano al titolo. Essere belva vuol dire tante cose, come essere determinati o avere un vissuto fuori dall’ordinario, ci sono tanti modi di essere Belva”.

“Non posso che essere soddisfatta da questa stagione - è stato il bilancio della Fagnani - è andata benissimo anche su RaiPlay e si è affermata come brand anche sui social dove ha suscitato un movimento incredibile. Venerdì prossimo, il 29, avremo un appuntamento con Belve cult, una sorte de ‘Il meglio di’ di questa edizione”.

