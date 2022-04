Loretta Goggi, "un programma tutto suo in Rai": notizia-bomba da Viale Mazzini

25 aprile 2022 a

a

a

"Mi piacerebbe riportare in Rai Loretta Goggi con un suo programma": il direttore di Rai Uno e dell’intrattenimento prime time Rai Stefano Coletta ha grandi progetti per la cantante. Lo ha detto ai microfoni di Rai Isoradio nella trasmissione L’autostoppista. L'obiettivo è quello di provare a cambiare rotta a Rai Due, canale che sta attraversando una crisi di ascolti intensa.

"Perché vengo massacrata". Laura Chiatti in lacrime dalla Toffanin: sconcertante rivelazione intima

Quello che Coletta vorrebbe fare è una sorta di “Operazione Raffaella Carrà bis”. Lo ha sottolineato lui stesso, ricordando il tempo in cui portò su Rai 3 l'artista: "Con Raffaella Carrà fu un’esperienza bellissima e un privilegio. Con Loretta Goggi sicuramente potrei avere lo stesso risultato che ho avuto con Raffaella. Sono molti anni che non ha un programma suo". La novità dovrebbe arrivare nella prossima stagione televisiva.

"Con lui non ci devi proprio parlare". Loretta Goggi fulmina Mara Venier, cala il gelo su Rai 1

Un altro personaggio su cui Rai 2 ha deciso di puntare con ottimi risultati è Stefano De Martino. Lo dimostrano programmi come Made in Sud, Stasera tutto è possibile e Bar Stella. Un arruolamento che al pubblico non è affatto dispiaciuto. Commentando la notizia della Goggi, però, il sito GossipeTv non ha potuto fare a meno di chiedersi: "Possibile che non ci siano personalità su cui puntare in grado di intercettare un pubblico under 40?".

Gf Vip, impensabile riscossa per Alfonso Signorini: share, a cosa "costringe" Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.